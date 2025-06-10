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В Госдуме рассказали о графике выплат пенсий в преддверии Дня России

Депутат Нилов: россиянам досрочно выплатят пенсию до 11 июня
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Depositphotos

Россиянам досрочно выплатят пенсию в связи с празднованием Дня России. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Соцфонд заранее обеспечит все выплаты, включая пенсии, из-за праздников. До 11 июня включительно. Это нормальная практика. За январь этого года из-за праздников пенсии начали получать в декабре прошлого года», — сказал депутат.

Чаще всего пенсии российским пенсионерам зачисляются в период с 12 по 15 мая. В 2025 году на эти дни в связи с Днем России приходятся длинные выходные.

8 июня депутат Госдумы и член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что в августе текущего года работающим пенсионерам будет произведен ежегодный перерасчет страховой пенсии. По его словам, размер прибавки напрямую зависит от количества пенсионных баллов, начисленных за предыдущий календарный год.

Ранее стало известно, как платят пенсию заключенным.

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