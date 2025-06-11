В России сообщили о снижении энергопотребления

Замминистра Грабчак: энергопотребление в России с начала года снизилось на 1%

Энергопотребление в России с начала года снизилось на 1% без учета лишнего дня в високосном 2024 году. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Евгений Грабчак, передает ТАСС.

«Минус один примерно (процент энергопотребления в РФ с начала года. — «Газета.Ru»). Без учета високосного года», — уточнил он.

2 апреля глава «Системного оператора» Федор Опадчий рассказал, что энергопотребление в стране за первый квартал снизилось на 1,7%, чему способствовала теплая погода в начале 2025 года. При этом с учетом температурного фактора данный показатель вырос на 0,1%.

В январе сообщалось, что в 2025 году энергопотребление в России может увеличиться на 3%, до 1,226 трлн кВт·ч после такого же роста в предыдущем году.

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