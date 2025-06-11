На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России сообщили о снижении энергопотребления

Замминистра Грабчак: энергопотребление в России с начала года снизилось на 1%
close
ABCDstock/Shutterstock/FOTODOM

Энергопотребление в России с начала года снизилось на 1% без учета лишнего дня в високосном 2024 году. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Евгений Грабчак, передает ТАСС.

«Минус один примерно (процент энергопотребления в РФ с начала года. — «Газета.Ru»). Без учета високосного года», — уточнил он.

2 апреля глава «Системного оператора» Федор Опадчий рассказал, что энергопотребление в стране за первый квартал снизилось на 1,7%, чему способствовала теплая погода в начале 2025 года. При этом с учетом температурного фактора данный показатель вырос на 0,1%.

В январе сообщалось, что в 2025 году энергопотребление в России может увеличиться на 3%, до 1,226 трлн кВт·ч после такого же роста в предыдущем году.

Ранее ученые создали установку, которая превращает капли дождя в электричество.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами