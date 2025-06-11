В России заявили о снижении уровня грузооборота морских портов

По итогам первых пяти месяцев текущего года грузооборот морских портов России составил 355,3 млн тонн, что на 4,9% ниже аналогичных показателей 2024 года. Об этом сообщили Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

«Грузооборот морских портов России за пять месяцев 2025 года уменьшился на 4,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 355,3 млн тонн», — говорится в сообщении.

Так, объем перевалки сухогрузов составил 170,6 млн тонн, что на 6,0% меньше, чем было в прошлом году. При этом объем перевалки наливных грузов упал на 3,9% и составил 184,7 млн тонн.

До этого сообщалось, что по итогам 2024 года грузооборот морских портов России уменьшился на 2,3% в сравнении с показателями 2023 года.

Ранее стало известно, что в запорожском порту создадут таможенный пункт.