Россия поставила Египту рекордное количество тонн зерна

В 2024 году РФ поставила Египту более 10 млн тонн зерна, став крупнейшим экспортером культуры в эту африканскую страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Каире Георгия Борисенко.

«Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в Египет и в прошлом году поставила сюда более 10 млн тонн. Это беспрецедентная цифра, поскольку никто в мире не покупал зерно в таких объемах», — рассказал Борисенко.

Он выразил надежду, что Москва и Каир продолжат наращивать сотрудничество в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией.

В мае министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов рассказал, что около 40% взаиморасчетов между Россией и Египтом на сегодняшний день осуществляются в валютах, отличных от доллара и евро.

Он подчеркнул, что Москва надеется на проведение консультаций центральных банков двух государств, в результате которых удастся повысить долю национальных валют во взаимных расчетах и уйти от зависимости от евро и доллара.

Ранее сообщалось, что Россия будет поставлять манную крупу и ржаную муку в Китай.