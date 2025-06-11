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Россия поставила Египту рекордное количество тонн зерна

Посол Борисенко: Россия экспортировала в Египет рекордные 10 млн тонн зерна
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Alexey Malgavko/Reuters

В 2024 году РФ поставила Египту более 10 млн тонн зерна, став крупнейшим экспортером культуры в эту африканскую страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Каире Георгия Борисенко.

«Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в Египет и в прошлом году поставила сюда более 10 млн тонн. Это беспрецедентная цифра, поскольку никто в мире не покупал зерно в таких объемах», — рассказал Борисенко.

Он выразил надежду, что Москва и Каир продолжат наращивать сотрудничество в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией.

В мае министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов рассказал, что около 40% взаиморасчетов между Россией и Египтом на сегодняшний день осуществляются в валютах, отличных от доллара и евро.

Он подчеркнул, что Москва надеется на проведение консультаций центральных банков двух государств, в результате которых удастся повысить долю национальных валют во взаимных расчетах и уйти от зависимости от евро и доллара.

Ранее сообщалось, что Россия будет поставлять манную крупу и ржаную муку в Китай.

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