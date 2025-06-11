Минпромторг придумал, как стабилизировать цены на овощи из борщевого набора

Минпромторг: нужно ограничить рост цен на овощи из борщевого набора

Минпромторг РФ предложил стабилизировать цены на овощи борщевого набора с помощью долгосрочных контрактов между поставщиками и торговыми сетями с фиксацией минимальной и максимальной цены. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы министерства промышленности и торговли РФ Роман Чекушов в беседе с «‎Российской газетой».

«‎Мы разработали предложения о переходе на долгосрочные контракты между поставщиками и сетями с фиксированной вилкой цены на овощи борщевого набора с дальнейшим возможным распространением на иные категории товаров», — сказал Чекушов.

При этом, как отметил чиновник, установить единую цену на продукты на весь год не представляется возможным.

По словам замминистра ведомства, контракты между поставщиками и ретейлерами будут выгодны и бизнесу, и покупателям: у производителя всегда купят объем продукции, который он выпускает, отметил Чекушов.

Накануне глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что цены на картофель в России начнут снижаться в летний сезон. Он ожидает поступления на рынок нового урожая картошки, который должен заменить импортную продукцию.

Ранее в России назвали причину дефицита картофеля.