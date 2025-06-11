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Назван средний размер пенсий госслужащих в России

РИА Новости: пенсия госслужащих в РФ составляет чуть более 36 тысяч рублей
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России составляет чуть более 36 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы Социального фонда РФ (СФР).

Согласно данным СФР, по состоянию на 1 апреля госслужащие на пенсии в среднем получают 36,2 тысячи рублей в месяц. При этом размер выплат для работающих граждан составляет 36 934 рубля, а для неработающих — 36 120 рублей.

18 мая данные СФР показали, что к началу 2025 года средний размер страховой пенсии в России составил 24 092 рубля 44 копейки в месяц. Среди неработающих пенсионеров сумма оказалась немного выше — в среднем 24 846 рублей 09 копеек.

10 мая данные Соцфонда показали, что по состоянию на 1 января 2025 года средний размер социальной пенсии в России составляет 13 511,94 тысячи рублей в месяц. При этом, по сведениям фонда, средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы составляет 20 153,9 рубля в месяц.

Ранее эксперт сообщил, что в России летом увеличатся пенсионные выплаты.

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