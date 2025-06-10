Дефицит бюджета России превысил 3,3 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке министерства финансов России, за январь – май 2025 года составил 3,39 трлн рублей. Данные опубликованы на сайте ведомства.

Дефицит бюджета в этом году оказался на 2,66 трлн рублей ниже, чем за аналогичный период 2024 года.

«Объем доходов федерального бюджета в январе – мае 2025 года составил 14 732 млрд рублей, что на 3,1% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объем расходов федерального бюджета вырос на 20,7% и составил 18,125 трлн рублей.

Дефицит бюджета РФ в январе – апреле, по предварительной оценке, составлял 3,225 трлн рублей, в январе – марте — 2,173 трлн рублей.

В середине мая правительство внесло в Госдуму поправки об увеличении дефицита федерального бюджета. Документ предусматривает рост показателя в 2025 году с 0,5% валового внутреннего продукта (ВВП) до 1,7%. Таким образом, дефицит бюджета предлагается увеличить более чем втрое — с текущих 1,173 трлн рублей до 3,792 трлн рублей.

Ранее в Минфине РФ анонсировали трату денег из ФНБ для покрытия дефицита бюджета.