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Американская авиакомпания подала заявку на регистрацию товарного знака в России

Авиакомпания Delta Airlines подала заявку на регистрацию товарного знака в РФ
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Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

Крупнейшая авиакомпания мира Delta Airlines, штаб-квартира которой находится в американском городе Атланта, подала заявку на регистрацию товарного знака в России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

Документы были поданы в Роспатент 13 мая. В качестве заявителя указана американская корпорация «Дельта Эйр Лайнс».

В базе говорится, что она планирует заниматься в РФ авиаперевозкой пассажиров, имущества и почты.

Кроме того, в заявке указано, что «Дельта» намерена организовывать путешествия, а также предоставлять услуги по перевозке грузов, аренде и лизингу летательных аппаратов и двигателей и частей.

7 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия добивается начала предметного диалога с США по вопросу возобновления прямого авиасообщения между двумя странами.

По его словам, предложение пока воспринимается без энтузиазма, однако российские дипломаты не оставляют усилий.

Ранее Chanel обратилась в Роспатент для регистрации бренда в РФ.

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