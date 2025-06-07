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Россия предложила США возобновление прямого авиасообщения

Рябков: РФ добивается начала диалога с США о возобновлении прямого авиасообщения
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Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

Россия добивается начала предметного диалога с США по вопросу возобновления прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, пока без энтузиазма воспринимается предложение Москвы возобновить прямое авиасообщение между РФ и США, но российские дипломаты не оставляют усилий вовлечь американскую сторону в предметный диалог и по этому вопросу.

Рябков также рассказал, что в соответствии с поручениями президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа улучшить деятельность дипломатических миссий двух стран состоялись два раунда двусторонних экспертных консультаций по ликвидации раздражителей с целью улучшения условий функционирования диппредставительств.

В частности, стороны согласовали и провели обмен нотами о беспрепятственном финансировании и гарантированных переводах средств, номинированных в долларах, для диппредставительств двух стран, поделился замглавы МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не интересует открытие США своего неба для России.

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