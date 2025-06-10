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Власти Китая запретили банкам заманивать клиентов куклами Лабубу

Bloomberg: в КНР банкам запретили привлекать клиентов с помощью кукол Лабубу
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dazdreamz/Shutterstock/FOTODOM

Власти Китая запретили отечественным банкам заманивать клиентов подарками, в том числе куклами Лабубу на фоне жесткой конкуренции среди кредиторов из-за снижения процентных ставок и прибыли. Об этом пишет Bloomberg.

«Новые рекомендации появились после того, как банк Ping An Bank провел акцию, игрушки от Pop Mart в нескольких городах новым клиентам, которые внесут на счет не менее 50 тысяч юаней на три месяца», — сказано в материале.

В начале июня Российская академия образования (РАО) сообщила, что проведет экспертизу популярной игрушки «Лабубу», в ходе которой специалисты тщательно изучат куклу и оценят ее по психолого-педагогическим критериям. Он отметил, что обязательно будет оцениваться соответствие игрушки российской культуре, возрастным особенностям детей, заявленным производителями, ее образовательная ценность и другие параметры. Савенков уточнил, что РАО не может запретить продажу игр или игрушек, но может предоставить экспертные рекомендации.

Ранее эксперт раскрыла несколько схем мошенничества с Лабубу.

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