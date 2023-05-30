Названа доля россиян, которые смогли выйти из черты бедности с помощью соцконтракта

Благодаря социальному контракту, одному из инструментов госпомощи, черту бедности смогли преодолеть 24% россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты.

Именно преодоление черты бедности участниками соцконтракта в Счетной палате сочли показателями эффективности этой программы. Аудиторы также уточнили, что в 2021 году было достигнуто целевое значение по снижению уровня бедности за счет соцконтракта на 22%, которое зафиксировано госпрограммой «Социальная поддержка граждан». А в 2022 году оно было превышено, следует из отчета.

Еще у 59% граждан наблюдается положительная динамика в доходах, оценили аудиторы.

В Счетной палате также рассказали, что самая большая доля соцонтрактов пришлась на поиск работы, подобные соглашения заключили 39% россиян.

Социальный контракт – это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых менее прожиточного минимума. При этом среднедушевой доход семьи рассчитывается на основе доходов всех ее членов за три последних месяца. В рамках программы можно получить денежные выплаты, купить необходимые товары, а получатели помощи обещают пройти переобучение или трудоустроиться. Также можно развивать собственное дело.

Самую большую денежную выплату (до 350 тыс. руб.) можно получить на открытие бизнеса, до 200 тыс. руб. государство выделяет на развитие личного подсобного хозяйства. А в трудной жизненной ситуации предлагается индивидуальный размер единовременной или ежемесячной поддержки.