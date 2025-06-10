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Россиянам пообещали повышенные выплаты за вторую половину июня

Экономист Балынин: за вторую половину июня россияне получат повышенные выплаты
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Зарплата россиян за вторую половину июня окажется больше, чем за первую, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Выплата зарплаты производится не реже, чем два раза в месяц, именно так установлено нормами Трудового кодекса. Причем выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом числа рабочих дней. В июне 2025 года рабочих дней будет 19. Если выплата производится два раза в месяц, важно понимать число рабочих дней в каждую из частей месяца. В первой половине июня будет 8 рабочих дней, а во второй половине июня — 11 дней. При зарплате в 57 тыс. рублей за первую половину месяца человек получит 24 тыс. рублей (за вычетом налога на доходы физических лиц — 20,9 тыс. рублей), а за вторую половину — 33 тыс. рублей (за вычетом налога — 28,7 тыс. рублей)», — отметил Балынин.

Экономист добавил, что премии и другие установленные работодателем надбавки, как правило, выплачиваются вместе с зарплатой за вторую половину месяца.

Ранее россияне получили повышенные выплаты за вторую половину мая.

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