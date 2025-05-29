Россиянам пообещали повышенные выплаты за вторую половину мая

В мае у россиян, получающих фиксированный оклад, выплата за вторую половину месяца будет выше, чем за первую. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Это связано с производственным календарем и положениями статьи 136 Трудового кодекса РФ, согласно которой заработная плата выплачивается не реже двух раз в месяц — пропорционально отработанному времени. При пятидневной рабочей неделе в апреле 2025 года было 22 рабочих дня — по 11 на каждую половину месяца. В мае — только 18 рабочих дней, из которых 7 приходятся на первую половину и 11 — на вторую. Такой перекос влияет на структуру выплат», — отметил Балынин.

По его словам, при окладе в 50 тыс. рублей в апреле сотрудник получал по 25 тыс. рублей за каждую половину месяца. В мае распределение следующее:

• за первую половину месяца: 19 444,44 рубля (до вычета НДФЛ);

• за вторую половину месяца: 30 555,56 рубля (до вычета НДФЛ).

После удержания налога на доходы физических лиц (13%) на руки работника поступит:

• 16 916,44 рубля — за первую половину мая;

• 26 583,56 рубля — за вторую половину мая.

Балынин заключил, что майская «вторая часть» выплаты по окладу будет выше не только первой майской, но и второй апрельской. Премии и надбавки, как правило, также начисляются ко второй выплате месяца, что дополнительно увеличивает сумму.

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