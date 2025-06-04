Россиянам назвали три категории товаров, которые подорожают в июне

В июне произойдет подорожание целого ряда товаров и услуг, начиная от ремонта и путешествий, заканчивая продуктами питания. Об этом предупредил экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев в беседе с Life.ru.

«Летом традиционно растут в цене строительные и отделочные материалы <...>. Как следствие подорожают строительные и монтажные работы. Рост может составить 5-7%. Рост цен на стройматериалы традиционно совпадает с ростом цен на мебель», — сказал собеседник издания.

Тимофеев пояснил, что прежде всего подорожают цемент, металлические конструкции, а также изоляционные материалы и пиломатериалы. По словам эксперта, дачный сезон и активизация строительства толкают вверх спрос, в результате чего увеличиваются цены на стройматериалы.

Также существенно вырастут цены на путешествия. Как отметил экономист, рекордный спрос на внутренний туризм приведет к подорожанию авиабилетов и железнодорожных перевозок. Более того, автомобилистам также придется увеличит расходы, поскольку может произойти рост цен на бензин.

В свою очередь подорожание затронет и продукты питания. Тимофеев пояснил, что этому способствует рост цен на пальмовое масло, а также повышение экспортных пошлин на российское растительное масло на мировом рынке. Кроме того, новые требования к пищевой промышленности также сыграют свою роль на повышении стоимости кондитерских изделий и всей остальной продукции, в составе ингредиентов которой оно используется.

В мае руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение с просьбой поручить Минсельхозу разработать меры по сдерживанию цен на продовольственные товары. В обращении также призывается рассмотреть возможность корректировки роста цен и тарифов в топливно-энергетической сфере и ЖКХ.

Ранее россиян предупредили о подорожании набора для пикника.