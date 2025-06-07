Российские банки планируют снижать ставки по вкладам

Банки РФ намерены снижать ставки по вкладам после решения ЦБ по ключевой ставке

Большинство российских банков планирует снизить ставки по вкладам после решения Банка России по ключевой ставке. Об этом сообщило РИА Новости после опроса, проведенного в кредитных организациях.

Центробанк в пятницу, 6 июня, впервые почти за три года пересмотрел уровень ключевой ставки, снизив ее с рекордных 21% до 20% годовых. При этом регулятор сохранил нейтральный тон — дальнейшие шаги будут зависеть от темпов замедления инфляции и изменения инфляционных ожиданий.

Часть банков в России уже снизили ставки. Ожидается, что ставки по вкладам на средние и длинные сроки будут уменьшаться, а короткие депозиты, наоборот, будут становиться более привлекательными.

По оценке директора по макроэкономическому анализу банка «Дом.РФ» Жанны Смирновой, в среднем в конце 2025 года предложение по вкладам будет находиться в пределах 15-17%.

Аналитики считают, что уже на следующем заседании совета директоров регулятора в июле ставку могут снизить еще на 1 процентный пункт — до 19%.

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