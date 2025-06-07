На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские банки планируют снижать ставки по вкладам

Банки РФ намерены снижать ставки по вкладам после решения ЦБ по ключевой ставке
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Большинство российских банков планирует снизить ставки по вкладам после решения Банка России по ключевой ставке. Об этом сообщило РИА Новости после опроса, проведенного в кредитных организациях.

Центробанк в пятницу, 6 июня, впервые почти за три года пересмотрел уровень ключевой ставки, снизив ее с рекордных 21% до 20% годовых. При этом регулятор сохранил нейтральный тон — дальнейшие шаги будут зависеть от темпов замедления инфляции и изменения инфляционных ожиданий.

Часть банков в России уже снизили ставки. Ожидается, что ставки по вкладам на средние и длинные сроки будут уменьшаться, а короткие депозиты, наоборот, будут становиться более привлекательными.

По оценке директора по макроэкономическому анализу банка «Дом.РФ» Жанны Смирновой, в среднем в конце 2025 года предложение по вкладам будет находиться в пределах 15-17%.

Аналитики считают, что уже на следующем заседании совета директоров регулятора в июле ставку могут снизить еще на 1 процентный пункт — до 19%.

Ранее Набиуллина сравнила ситуацию с инфляцией в России с девятой симфонией Бетховена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами