Российские банки планируют снижать ставки по вкладам

Большинство российских банков планирует снизить ставки по вкладам после решения Банка России по ключевой ставке. Об этом сообщило РИА Новости после опроса, проведенного в кредитных организациях.
Центробанк в пятницу, 6 июня, впервые почти за три года пересмотрел уровень ключевой ставки, снизив ее с рекордных 21% до 20% годовых. При этом регулятор сохранил нейтральный тон — дальнейшие шаги будут зависеть от темпов замедления инфляции и изменения инфляционных ожиданий.
Часть банков в России уже снизили ставки. Ожидается, что ставки по вкладам на средние и длинные сроки будут уменьшаться, а короткие депозиты, наоборот, будут становиться более привлекательными.
По оценке директора по макроэкономическому анализу банка «Дом.РФ» Жанны Смирновой, в среднем в конце 2025 года предложение по вкладам будет находиться в пределах 15-17%.
Аналитики считают, что уже на следующем заседании совета директоров регулятора в июле ставку могут снизить еще на 1 процентный пункт — до 19%.
Ранее Набиуллина сравнила ситуацию с инфляцией в России с девятой симфонией Бетховена.