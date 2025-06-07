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В России спрогнозировали плавное снижение ключевой ставки ЦБ до конца года

РИА: аналитики ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2025 году
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Наталия Шатохина/news.ru/Global Look Press

Аналитики ожидают, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку в течение 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мнения экономистов.

По оценкам экспертов, уже на следующем заседании совета директоров в июле ставку могут снизить еще на 1 процентный пункт — с 20% до 19%.

Главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах предположил, что ставка продержится на текущем уровне до заседания 25 июля, а к концу года может достичь 17,5–18%. Он ожидает постепенное снижение на 0,5 процентного пункта за раз, но не на каждом заседании.

Старший директор АКРА Дмитрий Куликов также прогнозирует мягкое и последовательное снижение, полагая, что ЦБ будет уменьшать ставку шагами по 1 п.п. на нескольких заседаниях до конца года.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По мнению главного экономиста «БКС Мир инвестиций» Ильи Федорова, в июле ставка может снизиться на 100 базисных пунктов. Он отметил, что это поможет сбалансировать экономику и снизить риски рецессии. Федоров добавил, что банки уже готовились к подобному сценарию, понижая ставки по депозитам.

Аналитик «Финама» Игорь Додонов считает текущее снижение скорее символическим, учитывая высокий уровень ставки, но подчеркивает, что сам факт начала смягчения денежно-кредитной политики может способствовать росту кредитной активности и улучшению условий для банковского сектора.

Центробанк РФ в пятницу впервые почти за три года пересмотрел уровень ключевой ставки, снизив ее с рекордных 21% до 20% годовых. При этом регулятор сохранил нейтральный тон — дальнейшие шаги будут зависеть от темпов замедления инфляции и изменения инфляционных ожиданий.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки.

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