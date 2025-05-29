«Резкого падения не будет»: снизит ли ЦБ ключевую ставку?

ЦБ на заседании 6 июня с высокой вероятностью снизит ключевую ставку на 0,25–1 процентный пункт до 20–20,75% или сохранит ее на уровне 21%, спрогнозировали для «Газеты.Ru» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, а также экономисты и финансовые аналитики. По их мнению, ставки по вкладам опустятся ниже 19% в течение нескольких недель после заседания, однако сейчас все равно выгодно открывать депозит. Ставки же по ипотеке и потребкредитам будут снижаться медленнее.

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 21%. Регулятор четыре раза сохранял ее на этом уровне. Часть опрошенных «Газетой.Ru» экспертов уверена, что 6 июня ЦБ приступит к снижению ключевой ставки и она достигнет 20–20,75%. Другие же специалисты ожидают сохранения ключевой ставки на текущем уровне.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Почему ЦБ может снизить ставку

Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», отметили, что в пользу снижения ключевой ставки говорят последние данные по инфляции. Так, по данным Минэкономики, с 13 по 19 мая годовая инфляция в России составила 9,9% в годовом выражении против 10,09% неделей ранее.

«ЦБ может снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 20,75%. Правда, в мае несколько выросли инфляционные ожидания населения на годовом горизонте (до 13,4% против 13,1% месяцем ранее). При этом ценовые ожидания бизнеса в мае продолжили снижение (пятый месяц подряд), достигнув минимальных с августа 2023 года значений. Замедлилась выдача кредитов. В частности, по данным Объединенного кредитного бюро, объем розничного кредитования в России в апреле 2025 года снизился на 54% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а количество выданных кредитов сократилось на 57% . Экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту», — отметил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков в беседе с «Газетой.Ru».

По данным Росстата, в январе — марте 2025 года ВВП России вырос на 1,4% в годовом выражении (в 2024 году экономика росла ускоренными темпами — на 4,1%). Аксаков уточнил, что внутренний спрос рос медленнее, чем в предыдущие кварталы, и несколько снизилась острота кадрового дефицита. Правда, против решения о снижении ключевой ставки может сработать расширение дефицита бюджета, заключил парламентарий.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров считает, что ЦБ может снизить ключевую ставку сразу на 1 п.п., до 20%.

«Это компромиссный вариант. С одной стороны, инфляция идет второй квартал ниже цели ЦБ, а с другой — носит неустойчивый характер, а проинфляционные риски (жесткий рынок труда, рост тарифов, ослабление курса рубля) на среднесрочном горизонте остаются высокими. Тем не менее сейчас реальная ставка (ключевая ставка минус инфляция) составляет более 15%, и это сильно выше, чем в декабре. Избыточная жесткость может привести к более быстрому замедлению экономики. Рынок уже готовится к снижению ключевой ставки», — пояснил Федоров.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин ожидает снижения ключевой ставки до 19–20%.

«Если это произойдет, то это будет очень конкретный и прозрачный сигнал финансовому рынку о том, что переход к смягчению денежно-кредитной политики состоялся. Шаг менее 1 п.п. в качестве первого варианта снижения считаю маловероятным. Дальнейшее снижение ключевой ставки будет медленным процессом», — сказал «Газете.Ru» экономист.

Почему ЦБ может сохранить ставку

Экономисты, выступающие за сохранение ключевой ставки, отметили, что ЦБ нужно время, чтобы убедиться в устойчивости снижения инфляции. Поэтому 6 июня регулятор возьмет паузу в уменьшении ключевой ставки, уверены эксперты.

«Банк России на ближайшем заседании 6 июня снова сохранит ключевую ставку в 21%. В целом ситуация развивается в рамках базового сценария ЦБ — инфляция снижается, однако требуется время, чтобы убедиться в устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий», — сказал «Газете.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Центробанк стремится вернуть инфляцию к целевым 4% в 2026 году, а прогноз на конец этого года составляет 7–8%. Сигнал ЦБ на прошлом заседании был нейтральным и звучал так: «Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий». Также глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что «для устойчивой дезинфляции нужно дальнейшее снижение инфляционных ожиданий».

Однако инфляционные ожидания населения в мае выросли второй месяц подряд. Кроме этого, ЦБ в комментарии по инфляции за апрель указал, что пока оценить устойчивость замедления инфляции трудно из-за неоднородности динамики цен в разрезе групп товаров и услуг: рост цен на непродовольственные замедлился, а продовольственные товары и услуги по-прежнему дорожают высокими темпами.

«При этом замедление инфляции позволяет рассчитывать на то, что Банк России 6 июня смягчит риторику и сигнал», — считает Васильев.

Доктор экономических наук, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко добавил, что существенных предпосылок к снижению ключевой ставки нет — вопрос инфляции еще открыт, так как годовая инфляция в апреле составила 10,23%.

«К тому же сезонные товары — овощи, фрукты — из-за неурожая не слишком снизят этот показатель, а также анонсирован рост тарифов ЖКХ в среднем на 15%. Банк России планирует проводить жесткую денежно-кредитную политику в течение всего 2025 года, ранее обозначался диапазон ключевой ставки в 19,5–21,5% в среднем за весь этот год», — пояснил Гордиенко.

Что будет с вкладами

Российские банки снижают ставки по вкладам и накопительным счетам с декабря 2024 года, ожидая уменьшения ключевой ставки. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков снизилась во второй декаде мая до минимума за полгода — 19,5% годовых. Поэтому вне зависимости от того, какое решение ЦБ примет 6 июня, ставки по депозитам и накопительным счетам продолжат снижаться, уверены опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Васильев считает, что в ближайшие недели после заседания ЦБ ставки по депозитам опустятся ниже 19%.

«К концу года мы ожидаем снижения ключевой ставки до 14%. В этом сценарии ставки по депозитам к концу года могут снизиться до 12–14%. Поэтому сейчас разумно фиксировать текущие высокие ставки на длительный срок», — посоветовал Васильев.

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что ставки по годовым вкладам могут снизиться до 15–17%.

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«Если ЦБ даст сигнал о скорой паузе в ужесточении, банки начнут постепенно снижать долгосрочные ставки. Однако резкого падения не будет: инфляционные риски сохранятся. Премиальные ставки для крупных сумм от 1 млн рублей и выше могут вырасти. Банки будут конкурировать за долгосрочные контракты с клиентами и состоятельных вкладчиков. Для вкладчиков сейчас выгодно открывать короткие вклады на три-шесть месяцев под 18–20%, пока ставки на пике. Если ЦБ начнет снижать ставку осенью 2025 года, годовые депозиты станут менее привлекательными», — рекомендовал Пищальников.

Балынин уверен, что россияне в дальнейшем смогут продолжить «отлично зарабатывать» на депозитах.

«Так, например, при размещении среднего вклада (в 2024 году, по данным АСВ, он составлял 579 тыс. рублей) на год в начале июня доход будет составлять примерно 110–115 тыс. рублей в год», — отметил Балынин.

Что будет с кредитами

Эксперты считают, что после решения ЦБ ставки по ипотеке и потребкредитам будут медленно снижаться в течение ближайших кварталов — вслед за вероятным замедлением инфляции и снижением ставок по депозитам. В то же время заемщикам стоит быть готовыми, что период высоких ставок по кредитам может затянуться, поэтому стоит тщательно планировать свои финансовые возможности. В настоящее время 20 крупнейших российских банков в среднем предлагают ипотеку под 29%. В «ДОМ.РФ» вилка составляет 28–32%. Ставки по потребительским кредитам находятся в диапазоне от 13 до 49%.

«Существенного снижения ставок ждать пока не приходится. Потребительское кредитование тоже дорогое, диапазон широкий, зависит от условий получения займа. Ставки могут снизиться, но не более 1–1,5 п.п. по итогам летнего заседания», — допустил Гордиенко.

Руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев ожидает, что ставки по рыночной ипотеке, вероятно, останутся на «запретительном» уровне, а по потребительским — будут снижаться как на фоне риторики ЦБ, так и из-за снижения спроса на этот вид кредитования.

Васильев уверен, что кредитные ставки в районе 10% годовых мы сможем увидеть не ранее 2027 года .

Что будет с рублем

По мнению экспертов, в моменте решение ЦБ по ставке не окажет значимого влияния на курс рубля. Сохранение ключевой ставки в 21% уже заложено в прогнозе финансового рынка. В то же время текущая высокая ключевая ставка продолжит оказывать поддержку рублю: она способствует привлекательности сбережений в рублях благодаря депозитам под около 20% годовых. Также в пользу рубля выступают низкий спрос на валюту для закупки импорта и продажа юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 6,6 млрд рублей в день.

В базовом сценарии, то есть без значимых геополитических изменений, Васильев ожидает, что курс доллара в ближайшие недели составит 77–83 рубля, евро — 87–94 рубля, юаня — 10,7–11,5 рубля. По прогнозу Пищальникова, с вероятностью в 75% курс доллара составит 78–82 рубля, евро — 84–89 рублей, юаня — 10,70–11,10 рубля.

« Прогресс в переговорах [по мирному урегулированию на Украине] может привести к дальнейшему укреплению рубля на снижении страновой риск-премии и ожиданиях притока иностранного капитала. В этом сценарии курс доллара в ближайшие недели может устойчиво перейти к 70–80 рублям. При обратной эскалации в переговорах и ухудшении геополитической ситуации доллар может довольно быстро подорожать до 90–100 рублей», — отметил Васильев.

Пищальников ожидает стабилизации курса рубля после 6 июня.

«Однако стоит учитывать, что рыночный курс может быть на 3–7% выше официального, особенно при сохранении разрыва между внутренним и внешним спросом. Усиление антиинфляционных мер может временно ускорить укрепление рубля. Однако это чревато «усилением перекосов в экономике», включая сокращение инвестиций и еще большее ухудшение доступа малого бизнеса к кредитам. С июля по сентябрь ожидается постепенное ослабление рубля до 87–89 рублей, вызванное сезонным падением экспорта и ростом платежей по внешним долгам. С октября по декабрь возможна коррекция к 80–82 рублям, если ЦБ сохранит жесткую денежно-кредитную политику и цены на энергоносители останутся на стабильном уровне», — пояснил он.

Что будет с ключевой ставкой дальше

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 25 июля. Васильев считает, что на нем регулятор снизит ключевую ставку до 19–20%.

«Годовая инфляция прошла свой пик в марте на уровне 10,3% и теперь будет снижаться до 5,6% к концу года. К концу года мы ожидаем снижения ключевой ставки до 14%. Геополитический фактор и состояние мировой экономики остаются основными факторами неопределенности для прогноза. Падение нефти и сырья создают риски более слабого рубля и более высокой инфляции. В то же время прогресс в геополитике может привести к более крепкому курсу рубля, более быстрому замедлению инфляции и более быстрому снижению ключевой ставки», — сказал Васильев.