Центробанк РФ спрогнозировал уровень инфляции в следующем году

ЦБ: годовая инфляция в РФ вернется к 4% в 2026 году

Годовая инфляция в России составит 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики. Об этом говорится в сообщении Центробанка (ЦБ) по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — сказано в сообщении регулятора.

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%.

В пресс-релизе ЦБ также говорится, что темпы инфляции в стране замедляются, это следует из апрельских данных. Так, с поправкой на сезонность, темп прироста цен снизился до 6,2% в годовом выражении после среднего значения 8,2% в первом квартале. Базовая инфляция замедлилась до 4,4% против 8,9% в предыдущем квартале. При этом большинство индикаторов устойчивой инфляции по-прежнему находятся в диапазоне 5,5–7,5% в годовом исчислении.

Ранее были спрогнозированы доходы по вкладам после заседания ЦБ по ключевой ставке.