Средняя зарплата в России достигла нового рекорда

Средняя зарплата в России впервые превысила отметку в 91 тыс. рублей, увеличившись на 15,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Сбераналитики» и «Работы.ру».

«Средняя зарплата в стране впервые превысила отметку в 91 тыс. рублей (+15,5%). Аналитики отмечают, что, если тренд сохранится, по итогам года показатель может достичь 100 тыс. рублей», — говорится в документах.

При этом, согласно исследованию, медианная зарплата достигла 66,7 тыс. рублей. Помимо этого, ученые отметили рост доходов населения в 13 регионах России, они выросли более чем на 19%. Максимальный прирост прибыли был замечен у жителей Удмуртии (+21,7% к I кварталу прошлого года), Тульской и Свердловской областях (20,1% и 20% соответственно).

До этого независимый HR-специалист Зулия Лоикова заявила, что токари высокого разряда, стоматологи-имплантологи, пилоты и многие другие специалисты зарабатывают свыше 300 тысяч рублей в месяц. По ее словам, хирурги высокой квалификации в частных клиниках получают 300–500 тысяч рублей, а стоматологи-имплантологи (собственная практика) — от 500 тысяч до 1 млн рублей и выше.

Ранее стало известно, в каких сферах упадут зарплаты в ближайшее время.