Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам пообещали рост зарплат

Минэк: средняя зарплата в России к 2028 году может вырасти до 132 940 рублей
close
Depositphotos

Среднемесячные номинальные зарплаты в России к 2028 году могут увеличиться до 132 940 рублей. Об этом говорится в сценарных условиях прогноза социально-экономического развития страны на на период 2026-2028 годов, подготовленного Минэкономразвития.

Согласно документу, в2024 году данный показатель может составить 102 728 руб., в следующем году — 114 420 руб., в 2027 году — 123 880 руб.

По данным Росстата, реальные заработные платы граждан в 2024 году выросли на 9,1% в годовом выражении. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в прошлом году составила 87,952 тыс. руб. и по сравнению с 2023 годом увеличилась на 18,3%.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами