Россиянам пообещали рост зарплат

Минэк: средняя зарплата в России к 2028 году может вырасти до 132 940 рублей

Среднемесячные номинальные зарплаты в России к 2028 году могут увеличиться до 132 940 рублей. Об этом говорится в сценарных условиях прогноза социально-экономического развития страны на на период 2026-2028 годов, подготовленного Минэкономразвития.

Согласно документу, в2024 году данный показатель может составить 102 728 руб., в следующем году — 114 420 руб., в 2027 году — 123 880 руб.

По данным Росстата, реальные заработные платы граждан в 2024 году выросли на 9,1% в годовом выражении. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в прошлом году составила 87,952 тыс. руб. и по сравнению с 2023 годом увеличилась на 18,3%.

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