Минприроды хочет резко увеличить экосбор

Министерство природных ресурсов и экологии России предлагает значительно увеличить экологический сбор для десятков видов тары. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минприроды.

Уточняется, что для упаковки из комбинированных материалов на основе бумаги сбор может увеличиться в 17,6 раза — в среднем до 96,16 тыс. рублей за тонну. Чуть менее значительный рост сбора — в 12,8 раза — предлагается для металлической тары (до 35,76 тыс. рублей за тонну). Наименьшее изменение предлагается сделать для сбора стеклянной тары — сбор рекомендуется поднять в 2,7–4,5 раза, до 13,4–20,13 тыс. рублей за тонну.

Собеседник издания на FMCG-рынке утверждает, что совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Росприроднадзором сейчас Минприроды готовит пакет предложений по ставкам, которые могут быть введены с 1 марта 2026 года.

В прошлом году Минприроды России выступило с инициативой об ужесточении взимания экосбора для импортеров шин для легковых автомобилей и упаковки из комбинированных материалов.

Ранее стало известно, что за раздельный сбор мусора в России могут ввести льготы и поощрения.