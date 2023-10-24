За раздельный сбор мусора в России могут ввести льготы и поощрения

В России необходимо ввести меры поддержки и поощрения для граждан, которые участвуют в раздельном сборе отходов, считает председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец. Он предложил премьер-министру Михаилу Мишустину разработать «гибкую систему стимулов» для граждан, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Предложенная общественником система включает в себя меры как для горожан, так и для жителей деревень и сел. В том числе это бесплатные путевки (разрешения) на заготовку дров и рыбы, скидки на оплату парковки и проезда в общественном транспорте.

Объясняя свою инициативу, Корниец подчеркнул, что сортировка мусора у россиян «не нашла достаточного распространения и применения», хотя в последние годы и получила серьезное развитие. При этом особенно важно вводить раздельный сбор отходов в крупных городах, так как они генерируют основную долю мусора, отметил общественник.

«Учитывая важность проблемы, прошу Вас рассмотреть возможность разработать гибкую систему стимулов для граждан, участвующих в раздельном сборе», — написал он в обращении к Мишустину.

Эксперт в области мусоропереработки объяснял, что в России необходимо ввести раздельный сбор текстиля, так как это треть общего объема твердых коммунальных отходов в России. При этом распадаться текстиль может до тысячи лет.

В начале года Минприроды сообщало, что за четыре года «мусорной» реформы раздельный сбор бытовых отходов стал доступен практически половине жителей страны.