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В России захотели изменить правила взимания экосбора с импортеров некоторых товаров

В Минприроды предложили ужесточить правила взимания экосбора для импортеров шин

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Минприроды России выступило с инициативой об ужесточении взимания экосбора для импортеров шин для легковых автомобилей и упаковки из комбинированных материалов. Об этом сообщают «Ведомости».

В перспективе власти намерены собирать деньги с продавцов указанных товаров, ввезенных из-за рубежа, еще до их выпуска в оборот на территории страны. Сейчас импортеры оплачивают сбор ретроспективно — по итогам прошедшего года.

При этом импортеры смогут самостоятельно утилизировать товар с направлением отчетности в федеральную государственную информационную систему (ФГИС), либо заключить соглашение с аккредитованной организацией по переработке, которая, в свою очередь, будет оплачивать экосбор.

В Росприроднадзоре полагают, что новые правила экосбора не повлияют на добросовестных импортеров, но усложнят жизнь тем, кто использовал «серые» схемы и уклонялся от уплаты экосбора.

19 декабря сообщалось, что представители бизнеса в России не увидели экономической целесообразности в повышении экосбора на электронику.

15 ноября в России определили, какая пластиковая упаковка подлежит запрету.

Ранее стало известно, что за раздельный сбор мусора в России могут ввести льготы и поощрения.

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