В России захотели изменить правила взимания экосбора с импортеров некоторых товаров

Минприроды России выступило с инициативой об ужесточении взимания экосбора для импортеров шин для легковых автомобилей и упаковки из комбинированных материалов. Об этом сообщают «Ведомости».

В перспективе власти намерены собирать деньги с продавцов указанных товаров, ввезенных из-за рубежа, еще до их выпуска в оборот на территории страны. Сейчас импортеры оплачивают сбор ретроспективно — по итогам прошедшего года.

При этом импортеры смогут самостоятельно утилизировать товар с направлением отчетности в федеральную государственную информационную систему (ФГИС), либо заключить соглашение с аккредитованной организацией по переработке, которая, в свою очередь, будет оплачивать экосбор.

В Росприроднадзоре полагают, что новые правила экосбора не повлияют на добросовестных импортеров, но усложнят жизнь тем, кто использовал «серые» схемы и уклонялся от уплаты экосбора.

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