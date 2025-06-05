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ЕЦБ снизил базовую процентную ставку

ЕЦБ снизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 2% годовых
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European Central Bank

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) снизил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Депозитная ставка была снижена до 2%, базовая ставка — до 2,15%, а маржинальная кредитная ставка — до 2,4%.

Согласно сообщению регулятора, решение основано на обновленной оценке перспектив инфляции, динамики базовой инфляции и эффективности денежно-кредитной политики. В ЕЦБ указали, что сейчас инфляция находится на уровне около среднесрочного целевого показателя Совета управляющих в 2%. В базовом сценарии новых прогнозов персонала Евросистемы средняя инфляция установлена ​​на уровне 2,0% в 2025 году, 1,6% в 2026 году и 2,0% в 2027 году. Согласно прогнозу регулятора, рост ВВП в 2025 году составит в среднем 0,9%, в 2026 году — 1,1%, а в 2027 году — 1,3%.

В середине апреля совет управляющих ЕЦБ также понизил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, до 2,4% годовых. Ставка по депозитам составила 2,25%, а по краткосрочным кредитам — 2,75%.

Ранее глава ЕЦБ оценила шансы Европы одолеть инфляцию.

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