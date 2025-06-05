ЕЦБ снизил базовую процентную ставку

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) снизил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Депозитная ставка была снижена до 2%, базовая ставка — до 2,15%, а маржинальная кредитная ставка — до 2,4%.

Согласно сообщению регулятора, решение основано на обновленной оценке перспектив инфляции, динамики базовой инфляции и эффективности денежно-кредитной политики. В ЕЦБ указали, что сейчас инфляция находится на уровне около среднесрочного целевого показателя Совета управляющих в 2%. В базовом сценарии новых прогнозов персонала Евросистемы средняя инфляция установлена ​​на уровне 2,0% в 2025 году, 1,6% в 2026 году и 2,0% в 2027 году. Согласно прогнозу регулятора, рост ВВП в 2025 году составит в среднем 0,9%, в 2026 году — 1,1%, а в 2027 году — 1,3%.

В середине апреля совет управляющих ЕЦБ также понизил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, до 2,4% годовых. Ставка по депозитам составила 2,25%, а по краткосрочным кредитам — 2,75%.

Ранее глава ЕЦБ оценила шансы Европы одолеть инфляцию.