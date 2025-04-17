Европейский ЦБ снизил базовую ставку

Европейский ЦБ понизил ставку на 25 базисных пунктов до 2,4% годовых

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) понизил три ключевые процентные ставки. Об этом говорится на сайте регулятора.

Согласно решению, принятому 17 апреля, базовая процентная ставка снижена на 25 базисных пунктов, до 2,4% годовых. Ставка по депозитам составила 2,25%, по краткосрочным кредитам — 2,75%.

Отмечается, что решение основано на обновленном прогнозе инфляции, динамики базовой инфляции и эффективности денежно-кредитной политики. На прошлом заседании ЕЦБ 6 марта снижал ставки также на 25 базисных пунктов.

В середине декабря прошлого года глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор продолжит снижать ставки. Она объяснила такую политику Центробанка тем, что высокая инфляция уходит в прошлое, а ее целевой показатель в 2% выглядит все более достижимым.

Ранее в ЕЦБ сравнили экономическую политику Трампа с пандемией COVID-19.