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Украина потеряла миллиарды долларов внешнего финансирования

В минфине Украины заявили, что страна потеряла $2 млрд внешнего финансирования
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Стрингер/РИА Новости

Глава минфина Украины Сергей Марченко заявил, что страна в результате невыполнения международных обязательств лишилась около $2 млрд внешнего финансирования. Его слова в своем Telegram-канале привел депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Из-за невыполнения международных обязательств мы уже потеряли под $2 млрд внешнего финансирования», — сказал министр.

3 июня сообщалось, что Украина официально допустила суверенный кредитный дефолт, отказавшись произвести выплаты держателям долговых ценных бумаг на сумму $2,6 млрд. В Международном валютном фонде (МВФ) считают ситуацию рискованной для дальнейшего заключения соглашений о финансировании страны.

По данным европейской фондовой биржи Euronext, Украина должна была произвести выплату в размере $665 млн не позднее 2 июня. Однако на конец торгового дня на Euronext эта сумма так и не была перечислена.

Министерство финансов Украины заявило, что правительство страны приняло решение не выполнять обязательства по государственным деривативам в связи с введенным мораторием. Ведомство также отметило, что соблюдение моратория на выплаты по государственным деривативам не ведет к кросс-дефолту по обязательствам по внешним облигациям внутреннего госзайма.

Ранее стало известно, сколько лет Европа еще сможет помогать Украине.

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