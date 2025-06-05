Хуснуллин предупредил о «нехорошей тенденции» с вводом жилья

Хуснуллин допустил, что ввод жилья в РФ может сократиться до 30% в 2027 году

Ввода жилья в России в 2027 году либо не будет, либо его объемы могут сократиться до 30%. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что существует «серьезная, нехорошая тенденция», связанная с остановкой новых проектов в строительной сфере.

«Это первый тревожный фактор», — сказал вице-премьер.

По его словам, если тенденция будет сохраняться, то падение ввода жилья может составить до 30%, однако Хуснуллин выразил надежду, что, возможно, «станет полегче с ипотекой».

«Сейчас отмена комиссии, может, приведет к тому, что больше будут выдавать ипотеку, и мы тогда переживем это трудное время», — указал он.

Кроме того, подчеркнул вице-премьер, многие застройщики стали затягивать проекты, так как «им не хватает денежных средств из-за ипотеки собрать на эскроу». Он пояснил, что это значит, что ввод в эксплуатацию даже запланированных домов перейдет на 2026 год.

До этого Хуснуллин заявлял, что в России для поддержания темпов строительства жилья необходимо обеспечить стабильную политику в области и ипотеки до 2030 года.

Ранее стало известно, кто в России берет ипотеку под 20% годовых.