Иностранные авиакомпании могут изменить расписание рейсов в России

Иностранные авиакомпании могут пересмотреть расписание рейсов в России, но полностью отказываться от выполнения полетов в страну не будут. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, передает ТАСС.

По его мнению, перевозчики перейдут на дневные рейсы, которые меньше подвержены риску, когда аэропорты вводят временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В будущем возможен переход авиакомпаний на более широкофюзеляжные лайнеры путем расширения расписания, отметил представитель АТОР.

Мурадян добавил, что в настоящий момент авиакомпании пытаются уменьшить число ночных прилетов и вылетов, поскольку риск закрытия неба ночью и ранним утром более высок. В то же время им невыгодно совсем отказываться от выполнения рейсов в Россию.

Иностранные перевозчики, выполняющие полеты в Российскую Федерацию, получают сверхмаржинальный доход на российских пассажирах. В среднем билеты, которые продаются в Россию и из страны на международных перевозчиках, оказываются дороже на 20-40% аналогичных билетов этих же перевозчиков на других маршрутах, добавил вице-президент.

Ранее Абхазия заняла второе место среди популярных у россиян зарубежных направлений.