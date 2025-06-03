Emirates может пересмотреть рейсы в Россию из-за атак БПЛА

Авиакомпания Emirates может пересмотреть свое расписание рейсов в Россию из-за налетов БПЛА. Об этом рассказал президент компании Тим Кларк в интервью Bloomberg.

«В последнее время ситуация становится все более тревожной. <…> Если появляются какие-либо признаки неприятностей, мы уходим. Мы просто сворачиваемcя», — сказал он.

Кларк добавил, что компания тщательно разрабатывает планы на случай непредвиденных ситуаций при заходах на посадку в воздушном пространстве России.

До этого Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». В ходе ее реализации были атакованы российские военные аэродромы, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Операция была организована Службой безопасности Украины и готовилась более полутора лет. В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов.

Позже военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, как защитить российские самолеты от атак со стороны ВСУ.

Ранее стало известно о бесстрашной борьбе жителей Иркутской области с дронами ВСУ.