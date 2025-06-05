В Минэкономразвития РФ заявили об ускорении роста годового ВВП

Рост годового Валового внутреннего продукта (ВВП) РФ в апреле текущего года ускорился на 1,9%. Об этом сообщается на сайте министерства экономического развития страны.

Ведомство подготовило обзор о текущей ситуации в российской экономике.

«По оценке Минэкономразвития РФ, в апреле 2025 года рост ВВП ускорился до 1,9% после 1,1% в марте. С исключением сезонного фактора рост ВВП составил 1,0%. По итогам четырех месяцев 2025 года [рост ВВП] составил 1,5%», — говорится в документе.

При этом ведомство не стало понижать свою оценку по динамике роста ВВП страны в текущем году. Данный показатель остался на уровне 2,5%.

4 июня министерство финансов РФ сообщило, что объем средств Фонда национального благосостояния на 1 июня 2025 года составил 11,696 трлн рублей. Эта сумма эквивалентна 5,5% от прогнозируемого объема ВВП на текущий год.

В конце мая глава Минэкономразвития страны Максим Решетников заявил, что возглавляемое им ведомство отмечает риски «переохлаждения» российской экономики. Как он сказал, сейчас в РФ наблюдается замедление инфляции. Специалист выразил надежду, что Банк России учтет этот факт.

Ранее в администрации президента РФ рассказали, что российская экономика научилась расти в условиях ограничений.