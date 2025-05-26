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Минэкономразвития видит риски переохлаждения российской экономики

Глава Минэк видит риски переохлаждения экономики РФ в текущих условиях
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Алексей Никольский/РИА Новости

Минэкономразвития видит риски переохлаждения российской экономики в текущих условиях. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников, передает «Интерфакс».

По его словам, инфляция в России замедляется. Решетников выразил надежду, что Банк России учтет это.

«Потому что мы также видим в текущем режиме риски переохлаждения экономики», — сказал глава ведомства.

20 мая председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что высокие темпы роста экономики могут привести к дефициту рабочей силы и разгону инфляции.

На прошлой неделе Европейская комиссия снизила свой прогноз по росту экономики России в 2025 году. Предыдущая оценка ЕК подразумевала увеличение ВВП РФ на 1,8%, нынешний прогноз предполагает прирост в 1,7%. Что касается 2026 года, то в ЕС ожидают увеличения российского ВВП на 1,2% вместо прежних 1,6%.

Ранее был назван курс рубля, нужный для стабильности экономики.

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