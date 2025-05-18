В АП заявили, что российская экономика научилась расти в условиях ограничений

Российская экономика научилась жить в условиях внешних ограничений. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента (АП) РФ Максим Орешкин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

По его словам, часть из этих ограничений РФ использует себе в пользу — российский бизнес подтверждает готовность справляться с ограничениями.

Орешкин считает, что заявления западных стран о серьезных проблемах в экономике России являются «виртуальностью».

В реальности же есть «уверенный, устойчивый экономический рост в России, рекордно низкая безработица», добавил замруководителя АП.

В конце апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия в данный момент находится в четверке крупнейших экономик мира.

По его словам, рост ВВП превысил 4%, что значительно больше, чем в среднем у развитых государств.

При этом, согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году рост ВВП составит 2,5%.

Ранее Трамп пригрозил РФ «разрушительными» санкциями в случае отсутствия сделки по Украине.