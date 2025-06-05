Большинству россиян не хватает финансовых знаний и навыков

У двух третей россиян есть только базовый уровень цифровой финансовой культуры (ЦФК). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Альфа-банка и агентства маркетинговых исследований ORO.

Согласно полученным результатам, вопросы, имеющие отношение к финансовой и цифровой грамотности, вызывают затруднения у многих. Во время опроса всех респондентов разделили по уровню ЦФК на три группы: низкий (14,2 пункта индекса), базовый (42,3 пункта) и продвинутый (73,3).

Итоги исследования говорят, что у 65,4% опрошенных базовый уровень ЦФК, у 18,2% — низкий, а у 16,4% — продвинутый, т.е. эти люди разбираются в тонкостях финансовых продуктов, следят за тенденциями и применяют свои знания на практике.

«Люди со средним уровнем неплохо разбираются «в цифре», активно пользуются интернетом, но им не хватает знаний или навыков. В финансах такие люди рисковать не любят, у большинства открыты стандартные банковские продукты», — говорится в статье.

Как отмечается в материале, низкий уровень ЦФК обычно у молодежи и старшего поколения, которые не слишком хорошо разбираются в финансовых продуктах и тратят почти свои сбережения.

В конце мая выяснилось, что каждый седьмой опрошенный россиянин (15%) только начал разбираться в финансах, еще 9% недовольны уровнем своей финансовой грамотности.

Ранее россиянам рассказали, какую часть зарплаты закладывать на детей.