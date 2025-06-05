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В МВД предупредили о приостановке работы рынка за привлечение мигрантов

МВД: работу рынка могут приостановить за привлечение мигрантов
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Рынки могут столкнуться со штрафом или приостановкой работы из-за незаконного привлечения к труду иностранной рабочей силы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы главного управления по вопросам миграции МВД России.

«Ответственность за незаконное использование труда иностранных работников касается не только работодателя, но и иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством РФ. К таковым относится и юридическое лицо, которому принадлежит рынок», — говорится в документах.

20 мая депутат Госдумы и глава СРЗП Сергей Миронов предложил ввести в России рейтинг мигрантов. Парламентарий считает, что каждого иностранного гражданина «нужно оценивать». В пример он привел опыт Китая, где социальные рейтинги, по его словам, «очень грамотные, очень толковые».

4 мая депутат Алексей Нечаев сообщил, что на следующей неделе в Государственную думу внесут законопроект о депортации из России мигрантов, которые проживают в местах, запрещенных для проживания законодательством РФ. Речь идет о таких помещениях, как подвал, мусорокамера, электрощитовая или чердак.

Ранее в Санкт-Петербурге провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов.

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