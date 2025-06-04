В Санкт-Петербурге провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов

МВД РФ: в Петербурге по итогам рейда задержали более 200 мигрантов

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга по итогам рейда по выявлению нелегальных мигрантов доставили в отделения полиции более 200 иностранных граждан. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Главного управления министерства внутренних дел РФ по городу и Ленинградской области.

По информации ведомства, во время рейда стражи порядка проверили строительные площадки и организации по оказанию услуг иностранцам. В том числе они побывали в Едином миграционном центре, расположенном на улице Красного Текстильщика.

Всего правоохранители проверили документы у порядка 5 тыс. человек. Из них более 200 иностранных граждан были доставлены в отделы полиции для административного разбирательства в рамках тех или иных нарушений российского законодательства.

«Большинство доставленных отделались штрафами и уведомлениями о необходимости устранения нарушений. Однако почти 30 иностранцев, допустивших грубые нарушения миграционного законодательства, уведомлены о необходимости покинуть территорию нашей страны», — подчеркивается в заявлении.

Из него следует, что в ближайшие несколько дней стражи порядка проведут еще ряд рейдов в Санкт-Петербурге.

Ранее в Государственной думе РФ предложили запретить один из «аттракционов невиданной щедрости» для мигрантов.