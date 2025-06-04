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Депутаты обсудят законопроект об условиях депортации мигрантов

В Госдуму внесут проект о депортации мигрантов, живущих в запрещенных местах
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Telegram-канал «Петербургская полиция»

Депутаты на следующей неделе внесут в Государственную думу законопроект о депортации из России мигрантов, которые проживают в местах, запрещенных для проживания законодательством России. Об этом сообщил депутат Алексей Нечаев в своем Telegram-канале.

Речь идет о таких помещениях, как подвал, мусорокамера, электрощитовая или чердак.

Парламентарий добавил, что в России уже приняли закон, обязывающий мигрантов сообщать и подтверждать адрес проживания, он заработает осенью этого года. Нечаев считает, что этой меры недостаточно. По его мнению, необходимо принять систему «Мигрант ID».

Согласно законопроекту, любое жилье будет оформляться официально, оплата производиться «в белую» ежемесячно через цифровую платформу. Вся информация о налогах и подтверждения будут поступать от хозяев квартиры, добавил Нечаев.

До этого сообщалось, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал Минобрнауки дать оценку действиям руководства вузов по организации незаконной миграции и принять меры по недопущению таких случаев вновь. Он отметил, что неоднократно становилось известно о случаях, когда структурные подразделения вузов оказывались причастны к такой противоправной деятельности.

Ранее в Новосибирске две женщины помогли 400 нелегалам попасть в Россию.

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