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Американские автоконцерны могут перенести производство в Китай

WSJ: автоконцерны США могут перенести часть производств в КНР
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Американские автопроизводители и их поставщики рассматривают возможность переноса производства некоторых запчастей в КНР. Об этом пишет Wall Street Journal.

Отмечается, что американские автопроизводители опасаются, что через несколько недель им придется остановить выпуск ряда автомобилей из-за нехватки редкоземельных металлов. Для обхода действующих ограничений они могут начать производство электромоторов в Китае. 90% мировых поставок редкоземельных металлов осуществляет именно КНР.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Китай полностью нарушил соглашение с США о сокращении взаимных торговых пошлин. По словам главы Белого дома, он заключил сделку с Китаем, чтобы избежать усугубления этого кризиса.

10 мая министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир провели переговоры с высокопоставленными китайскими чиновниками в Женеве для разрешения ситуации с тарифами.

Ранее Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США.

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