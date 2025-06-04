Европа может представить меры по введению запрета на импорт газа из РФ

Bloomberg: 17 июня ЕК может представить меры по запрету на импорт газа из РФ

Европейский союз (ЕС) планирует в июне представить проект постановления о поэтапном отказе от импорта российских энергоносителей к концу 2027 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«17 июня Европейская комиссия, вероятно, представит меры по введению нулевой импортной квоты на российский газ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения затронут нефть и уран из РФ.

6 мая агентство Reuters сообщило, что ЕК предложила запретить закупки российского газа к концу 2027 года. Представленная комиссией «дорожная карта» предполагает введение запрета на новые сделки по импорту топлива уже в текущем году. При этом ожидается, что через два года в ЕС полностью откажутся от поставок обычного и сжиженного природного газа из РФ по ныне существующим контрактам.

4 июня газета Politico сообщила, что Бельгия и Франция отказываются поддержать запрет на импорт российского газа в Европейский союз.

Ранее в Венгрии «решительно отвергли» план ЕК по отказу от российского газа.