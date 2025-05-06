В Венгрии «решительно отвергли» план ЕК по отказу от российского газа

Сийярто: Венгрия выступает против плана ЕК по отказу от газа из РФ к 2027 году

Венгрия выступает против плана Европейской комиссии (ЕК) по прекращению импорта энергоносителей из РФ до конца 2027 года. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

По мнению дипломата, данная инициатива является политически мотивированной и представляет собой «серьезную ошибку».

«Он (план ЕК. — «Газета.Ru») угрожает энергетической безопасности, взвинчивает цены и нарушает суверенитет», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Венгрии.

Как отметил Сийярто, комиссия хочет заставить страны — члены Европейского союза (ЕС) взять на себя ее расходы на помощь Украине. Речь идет как о военной поддержке Киева, так и мерах по вступлению государства в региональное содружество.

«Мы решительно это отвергаем», — заявил дипломат.

6 мая агентство Reuters сообщило, что ЕК предложила запретить закупки российского газа к концу 2027 года. Представленная комиссией «дорожная карта» предполагает введение запрета на новые сделки по импорту топлива уже в текущем году. При этом ожидается, что через два года в ЕС полностью откажутся от поставок обычного и сжиженного природного газа из РФ по ныне существующим контрактам.

Ранее сообщалось, что в Европе цены на газ стали расти быстрее.