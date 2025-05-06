Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Венгрии «решительно отвергли» план ЕК по отказу от российского газа

Сийярто: Венгрия выступает против плана ЕК по отказу от газа из РФ к 2027 году
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Венгрия выступает против плана Европейской комиссии (ЕК) по прекращению импорта энергоносителей из РФ до конца 2027 года. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

По мнению дипломата, данная инициатива является политически мотивированной и представляет собой «серьезную ошибку».

«Он (план ЕК. — «Газета.Ru») угрожает энергетической безопасности, взвинчивает цены и нарушает суверенитет», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Венгрии.

Как отметил Сийярто, комиссия хочет заставить страны — члены Европейского союза (ЕС) взять на себя ее расходы на помощь Украине. Речь идет как о военной поддержке Киева, так и мерах по вступлению государства в региональное содружество.

«Мы решительно это отвергаем», — заявил дипломат.

6 мая агентство Reuters сообщило, что ЕК предложила запретить закупки российского газа к концу 2027 года. Представленная комиссией «дорожная карта» предполагает введение запрета на новые сделки по импорту топлива уже в текущем году. При этом ожидается, что через два года в ЕС полностью откажутся от поставок обычного и сжиженного природного газа из РФ по ныне существующим контрактам.

Ранее сообщалось, что в Европе цены на газ стали расти быстрее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами