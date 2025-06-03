Россиян предупредили о подорожании набора для пикника

Летом 2025 года средняя цена набора для пикника вырастет на 15-–20% по сравнению с прошлым годом, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова.

«Средний набор для пикника в России неизбежно подорожает. Основными драйверами роста станут увеличение цен на продукты питания (особенно на свежие фрукты, овощи и мясо), удорожание бумаги и пластика для упаковки, а также повышение транспортных расходов из-за дорожной инфляции. Тем не менее потребительский интерес к выездам на природу останется высоким: лишь в самых чувствительных по доходам группах россиян можно ожидать сокращения частоты пикников, тогда как большинство семей и компаний продолжат традиционные вылазки, адаптируя меню и выбирая более бюджетные форматы отдыха», — отметила Казова.

По ее словам, средний бюджет пикника на семью из четырех человек вырастет с примерно 5 тыс. до 6 тыс. рублей.

По мнению экономиста, чтобы сдержать затраты, россияне будут заменять дорогие продукты более доступными аналогами (курица вместо говядины, сезонные овощи вместо экзотики), а также готовить простые закуски (бутерброды, салаты из местных овощей) вместо обилия деликатесов, делать совместные выезды большими группами, разделяя расходы на продукты и аренду мангала или беседки.

Ранее россиянам напомнили о штрафах из-за пикника на природе.