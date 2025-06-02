В Госдуме объяснили предложение о возрождении доходных домов в России

Развитие в России так называемых доходных домов обеспечит россиян с небольшими доходами доступным съемным жильем, заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Развитие института некоммерческого найма жилья, а по сути «доходных» домов, позволит создать полноценный рынок, в первую очередь, доступного арендного жилья для граждан с невысоким доходом. Цена аренды будет выше, чем в сегменте социального найма, но существенно ниже коммерческой аренды.

Станет возможным решить вопрос очередников на жилье, создать полноценный маневренный фонд. Результаты исследований показывают, что в России на сегодняшний день существует острая потребность в долгосрочных, стабильных, гарантированных наемных отношениях. Отсутствие надлежащего оформления, проверенных и надежных наймодателей часто приводит к серьезным проблемам для обеих сторон», — отметил Кошелев.

По его словам, в 2014 году в Жилищном кодексе Российской Федерации появились новые разделы, посвященные наемным домам и договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. Благодаря этому, жильем стало возможно обеспечить граждан, нуждающихся в нем, но не являющихся малоимущими. Поддержку получили россияне, имеющие невысокий доход, не позволяющий приобрести жилое помещение в собственность за свои или кредитные деньги.

2 июня Кошелев предложил возродить в России доходные дома — «когда профессиональные инвесторы инвестируют в недвижимость, которую человек может цивилизованно снимать, со всеми понятными критериями повышения цены, с правами на проживание, с урегулированием всех прав арендодателя и арендатора». По его словам, соответствующий законопроект находится в стадии проработки. Депутат пояснил, что в дореволюционной России 80% жилого фонда Санкт-Петербурга и 40% жилья в Москве приходилось на доходные дома.

Ранее сообщалось, что более трети россиян не знают о перерасчете за ЖКУ, если в квартире никто не жил.