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Названа цена самого дорогого съемного жилья в Москве

«Домклик»: аренда самого дорогого пентхауса в Москве стоит 4 млн рублей
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Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

Стоимость аренды самого дорогого объекта жилой недвижимости в Москве достигла 4 млн рублей в месяц — это почти вдвое выше, чем год назад. Такие данные приводят аналитики «Домклик» от Сбербанка по итогам анализа столичного рынка долгосрочной аренды элитного жилья. Исследование поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Рекордсменом стал пентхаус площадью 430 кв. метров на Большой Татарской улице в районе Замоскворечье. Квартира с эксклюзивной отделкой, панорамными окнами и собственной террасой расположена в элитном жилом комплексе с круглосуточной охраной. В стоимость входит машиноместо в подземном паркинге.

На втором месте — трехуровневый пентхаус на Пречистенке в районе Хамовники. За 3 млн рублей в месяц арендаторам предлагается 700 «квадратов» с террасой, спортзалом, хаммамом и отдельными помещениями для персонала.

Третью строчку рейтинга занимает четырехкомнатная квартира на улице Улофа Пальме в Раменках. За 2 млн рублей в месяц можно снять 250 кв. м с тремя спальнями, четырьмя санузлами, просторной кухней и гостиной. Из окон открываются виды на парк, пруд и деловой центр Москва-Сити, потолки — 3,2 метра.

В целом, по данным «Домклик», рынок премиальной аренды переживает сжатие: объем предложения снизился на 27% за год, что может свидетельствовать о росте спроса. За это же время стоимость квадратного метра в элитном сегменте увеличилась на 17,5% — до 6,1 тыс. рублей в месяц.

С учетом медианной площади объекта — 244,5 кв. м — ежемесячная ставка аренды составляет 1,5 млн рублей. Год назад за эти же деньги можно было арендовать жилье в среднем на 45 кв. м больше — около 290 «квадратов».

Ранее россиян предупредили о резком подорожании аренды квартир.

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