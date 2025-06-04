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Бизнес
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В России оценили вероятность сговора банков о резком снижении ставок по депозитам

Финансист Войлуков: массовое снижение ставок по депозитам – это не сговор банков
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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Снижение ставок по депозитным вкладам со стороны крупнейших банков России – это не сговор финансовых организаций. Об этом можно было бы говорить, если бы они одновременно подняли комиссии за платежи, заявил МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков в эфире Общественной Службы Новостей.

Эксперт напомнил, что вскоре предстоит очередное заседание Совета директоров Банка России и возможный пересмотр ключевой ставки. По этой причине банки корректируют свои условия. Причем ФАС их не в чем упрекнуть – эта ситуация не выходит за допустимые рамки, так как речь не идет о сговоре в целях повышения стоимости услуг для населения, подчеркнул Войлуков.

«Вот если бы вдруг за платежи все банки подняли свои комиссии – это был бы сговор», — добавил он. — «Снижение процентных ставок по вкладам регулирует тот приток необходимых ликвидных средств для возможности работы банка и как этот приток сохранить каждый банк решает по-своему».

За любое нарушение закона Центробанк строго карает финансовые организации, отметил эксперт. Он напомнил, что за последние пять месяцев сумма на депозитах россиян подскочила на 2 трлн рублей, и если не менять ставку, то банки должны больше платить.

Напомним, накануне стало известно, что четыре крупных банка России — Т-банк, Совкомбанк, Газпромбанк и Альфа-банк — снизили ставки по вкладам. Так, Т-банк с 29 мая уменьшил ставки по вкладу без пополнения на срок до 17 месяцев на 0,5–1 процентный пункт. Альфа-банк уменьшил процентные ставки по всем депозитным продуктам сроком до одного года, и так далее.

А вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников сообщил «Газете.Ru», что ставки по годовым вкладам могут снизиться до 15–17% после заседания ЦБ по ключевой ставке 6 июня. В то же время, по его мнению, премиальные ставки для крупных сумм от 1 млн рублей и выше могут вырасти, а банки будут конкурировать за долгосрочные контракты с клиентами и состоятельных вкладчиков.

Ранее в США узнали «о растущем давлении» на главу ЦБ из-за высокой ставки.

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