В США узнали «о растущем давлении» на главу ЦБ из-за высокой ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина якобы столкнулась с давлением со стороны правительства из-за высокой ключевой ставки и ее негативного влияния на экономику страны. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

Три собеседника агентства, знакомых с позицией Кремля, сообщили, что российские власти ждут от ЦБ смягчения политики уже на ближайшем заседании. В публикации приводятся слова министра экономики РФ Максима Решетникова, а также первого вице-премьера Дениса Мантурова, которые предупредили об охлаждении экономики, если ставка не снизится.

По данным Bloomberg, высокая ставка якобы ударила по гражданским отраслям и крупнейшим компаниям РФ, в том числе «Северстали», которые терпят убытки и отказываются от дивидендов.

Экономист Bloomberg Economics Алекс Исаков считает, что у Банка России есть все основания для снижения ставки. По его прогнозам, уже в июне можно ожидать, что ставка упадет с 21% до 18–19%.

В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, а также экономисты и финансовые аналитики спрогнозировали, что на ближайшем заседании ЦБ, которое состоится 6 июня, ставка с высокой вероятностью упадет до 20–20,75% или сохранится на уровне 21%.

Кроме того, они предположили, что ставки по вкладам опустятся ниже 19% в течение нескольких недель после заседания. Однако, по мнению экспертов, все равно будет выгодно открывать депозит.

Ранее в России начали искать способ быстрее снизить ключевую ставку.