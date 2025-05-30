Россиян предупредили о снижении ставок по вкладам

Бизнес-эксперт Пищальников: ставки по вкладам на год упадут до 15% после 6 июня

Ставки по годовым вкладам могут снизиться до 15–17% после заседания ЦБ по ключевой ставке 6 июня. Такой прогноз «Газете.Ru» дал вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

«Если ЦБ даст сигнал о скорой паузе в ужесточении, банки начнут постепенно снижать долгосрочные ставки. Однако резкого падения не будет: инфляционные риски сохранятся. Премиальные ставки для крупных сумм от 1 млн рублей и выше могут вырасти. Банки будут конкурировать за долгосрочные контракты с клиентами и состоятельных вкладчиков. Для вкладчиков сейчас выгодно открывать короткие вклады на три-шесть месяцев под 18–20%, пока ставки на пике. Если ЦБ начнет снижать ставку осенью 2025 года, годовые депозиты станут менее привлекательными», — посоветовал эксперт.

6 июня ЦБ с высокой вероятностью снизит ключевую ставку на 0,25–1 процентный пункт до 20–20,75% или сохранит ее на уровне 21%, предположили в беседе с «Газетой.Ru» глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, а также экономисты и финансовые аналитики. По их прогнозу, ставки по депозитам уменьшатся в ближайшие две недели после заседания. В то же время кредитные ставки будут понижаться более медленными темпами.

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Сейчас ставки по вкладам на год составляют около 20%.

Ранее в ВТБ заявили, что снижение ключевой ставки в июне было бы «слишком рискованным».