ГТЛК могут сделать полноценным государственным институтом развития

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил сделать Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) полноценным государственным институтом развития. С соответствующим заявлением он выступил на форуме «Общественный транспорт 2024», сообщает Telegram-канал союза.

По словам Шохина, необходимо закрепить в нормативных документах статус ГТЛК как института развития транспортной отрасли.

Как заявил в беседе с РБК глава ГТЛК Евгений Дитрих, компания уже является институтом развития.

«ГТЛК имеет уникальную модель функционирования за счет охвата всех ключевых сегментов транспортной отрасли. Наша миссия в том, чтобы оказывать системную поддержку нуждающимся в прорывном развитии отраслям в условиях ограниченности бюджетов», — сказал Дитрих.

Он отметил, что одна из ключевых функций компаний как института развития — выступать базовым заказчиком транспорта.

«Разделение таким образом производителя, поставщика и оператора транспортных средств обеспечивает прозрачность на всех этапах и повышает качество продукции», — продолжил Дитрих.

Он добавил, что законодательное закрепление данного статуса за ГТЛК позволит обеспечить оперативное решение задач по модернизации транспорта и инфраструктуры в рамках новых национальных проектов посредством «одного окна».

В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что в планах государства — развитие транспортных коридоров «Россия» и «Север-юг».

Ранее Путин рассказал, как будет проводиться модернизация транспортной структуры регионов России.