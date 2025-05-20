Авиакомпания «Сибирь» сменила гендиректора

Генеральным директором акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь» (бренд S7) назначен Игорь Мельхов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Отмечается, что соответствующие изменения внесены в реестр 19 мая.

Мельхов сменил Вадима Клебанова, который возглавлял компанию с сентября 2019 года.

Игорь Мельхов в свою очередь с конца 2019 года занимал должность заместителя летного директора S7.

S7 — одна из крупнейших российских авиакомпаний, входит в одноименную группу, основанную супругами Владиславом и Наталией Филевыми.

До этого сообщалось, что авиакомпания Red Wings (входит в госкорпорацию «Ростех») может перейти под управление другой компании. Агентство ТАСС писало, что генеральный директор Red Wings Евгений Солодилин уйдет в отставку.

Как сообщало РБК со ссылкой на два источника в авиаотрасли, Солодилин покинет свой пост, так как у «Ростеха» накопилось к нему много вопросов. По словам одного из источников, в 2024 году у Red Wings «просели налет и операционные результаты».

Ранее «Уральским авиалиниям» запретили оказывать допуслуги без согласия пассажира.