Россияне стали чаще покупать имитированную красную икру

«Чек Индекс»: в марте спрос на имитированную икру в РФ вырос на 9%

Спрос на имитированную икру в России вырос в марте на 9% относительно аналогичного месяца 2024 года, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Цена на имитированную красную икру поднялась в марте до 516 рублей (+14% относительно марта 2024 года), отметили в компании.

По данным аналитиков, медианная цена на натуральную красную икру составила 8856 рублей за килограмм, повысившись на 21% год к году. В марте россияне покупали красную икру реже на 13% в годовом выражении.

На прошлой неделе основатель онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасия Колчина сообщила, что кофе в российских магазинах подорожает на 30–40% к концу 2025 года.

Она добавила, что к подорожанию кофе привели также неблагоприятные климатические условия в странах-производителях. Эксперт уточнила, что кофе очень чувствителен к изменениям климата — засухи, заморозки, ураганы и другие неблагоприятные погодные явления в Бразилии, Колумбии, Вьетнаме, Эфиопии (основные производители) снизили объемы урожая.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании игристых вин.