Закон об уголовной ответственности для дропперов принят в первом чтении

Государственная дума РФ приняла в первом чтении закон об уголовной ответственности сроком до шести лет для дропперов (лиц, предоставляющих свои банковские карты другим лицам). Об этом пишет РИА Новости.

В соответствии с законопроектом, на них будет распространяться статья о неправомерном обороте средств платежей. Вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что введение наказания сократит возможности для «отмывания» приобретенных незаконным путем средств, в том числе посредством телефонного мошенничества.

За собственно передачу банковских карт другим лицам из корыстной заинтересованности будет вводиться наказание от штрафа на сумму от 100 до 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до двух лет или трех лет принудительных работ. Совершение «неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, совершенное лицом, не являющимся клиентом банка» максимальным наказанием станет лишение свободы на срок до шести лет.

До этого МВД РФ призвало не отдавать карты незнакомцам, чтобы не попасть в базу дропперов Центробанка России.

Ранее экономист поддержал ограничение числа банковских карт на одного россиянина.