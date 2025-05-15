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Россиянам рассказали, как не попасть в базу дропперов ЦБ РФ

МВД РФ призвало не отдавать карты незнакомцам, чтобы не попасть в базу дропперов
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Maxim Zmeyev/Reuters

Россияне, передающие свои банковские карты незнакомцам, рискуют попасть в базу дропперов Центрального банка РФ. Об этом предупредило министерство внутренних дел страны в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

В ведомстве назвали четыре способа, как избежать попадания в базу дропперов финансового регулятора. Для этого гражданам страны следует не поддаваться на уговоры незнакомцев совершить денежные переводы и не доверять им свои банковские карты. Также людям рекомендовали не предоставлять никому доступ к онлайн-банкам и сразу обращаться в кредитную организацию, если они по ошибке перевели деньги незнакомцам.

Как отметили в МВД РФ, Банк России для формирования базы данных дропперов использует информацию, предоставленную правоохранительными органами и различными банками. При этом в отношении тех людей, которые попадают в список, вводятся ограничения. Их лишают возможности переводить на счета других граждан более 100 тыс. рублей в месяц.

Дропперы — держатели банковских карт, которые предоставляют их другим людям для снятия наличных денег или осуществления различных трансакций. По данным ЦБ РФ, к концу 2024 года участниками таких схем были около 700 тыс. жителей страны. МВД РФ оценило их количество в 2 млн человек, писала газета aif.ru.

Ранее на рассмотрение в Государственную думу РФ внесли законопроект об уголовной ответственности для дропперов.

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